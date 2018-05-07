В Украине украли памятник кошке-геймеру

В украинском городе Одесса злоумышленники своровали памятник кошке-геймеру. Об этом сообщил в Facebook советник главы Одесской области.

Этот памятник был построен в рамках проекта «Одесские коты». Кошка по имени Пушинка радовала жителей и туристов в переулке Маяковского. Согласно задумкам художника, кошка сидела, а ее лапа лежала на планшете, в котором были изображены рыбы. Ночью планшет памятника светился.

Интересно, что памятник «кошке геймеру» делали по реальному четырехлапому любимцу. Напротив магазина, возле которого стояла скульптура, жила женщина, которая обожала гаджеты. В честь ее кошки сделали такую достопримечательность.

Украли скульптуру примерно в четыре часа утра. Советник главы Одесской области сообщил, что по факту происшествия открыли уголовное дело. Также известно, что в скором времени памятник «кошке-геймеру» будет восстановлен.