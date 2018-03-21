"Люди божьи": В Киеве церковники оставили собак гнить в затопленных вольерах

Пользовательница Facebook распространяет информацию о жестоком обращении с собаками, которое наблюдала лично у служителей церкви. "Убивают своих собак!", - возмущена местная жительница.

В социальной сети Facebook бурно обсуждают ситуацию, которая сложилась из-за служителей одной из церквей в Киеве. Как рассказала одна из местных жителей, они оставили своих собак гнить в затопленных вольерах. Дело в том, что в самом начале вокруг церкви не было забора. Именно поэтому туда для охраны привели собак. Некоторые считают, что земля была приобретена незаконно, однако эту информацию не подтвердили.

Сейчас же забор установили, так что животные оказались не нужны, считает автор поста. Она показала фотографии, на которых видно, что клетки для собак затоплены, и их никуда не спешат перемещать. Они сидят без еды и воды, к тому же, их не выгуливают, так что те остаются в собственных фекалиях. Когда женщина сделала замечание церковникам, они лишь послали ее. "Люди божьи", - удивляется она, больше расстраиваясь такому отношению к животным.