В Бурятии спустя 18 лет наказали убийцу

Двадцать лет назад в Бурятии было совершенно страшное убийство: нашли труп 12-летней девочки. Убийцу наказали спустя 18 лет.

Это случилось в 2000 году. Мужчина заметил 12-летнюю школьницу, которая возвращалась домой. Обманом он заманил ее в кусты. Преступник применил физическую силу и изнасиловал ребенка. После этого обвиняемый задушил свою жертву и несколько раз ударил ее ножом. После этого, когда нашли труп, по результатам экспертизы сразу выяснили, что ребенок был изнасилован. Преступление не удалось раскрыть сразу.

Спустя два года преступник снова убил человека. В этот раз решил подвести местную 21-летнюю жительницу, которая работала в библиотеке, однако до дома она так и не доехала. Когда автомобиль выехал на трассу, то мужчина на ходу вытолкнул девушку из машины. От тяжелых травм она скончалась.

Теперь, когда прошло 18 лет спустя первой трагедии, правоохранительным органам удалось задержать убийцу. Сейчас продолжают расследование, так как сотрудники полиции полагают, что жертв могло бы быть больше.