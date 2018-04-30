В Москве загорелась крыша детского сада

Отмечается, что в настоящий момент здание находится на ремонте, потому никто не пострадал. На месте происшествия уже работают сотрудники пожарной службы.

Как стало известно, в понедельник, 23 июля, в Москве на Тверской улице загорелась крыша здания детского сада. Очевидцы заметили открытое горение и сразу же вызвали пожарных, весь район моментально окутало густым черным дымом. Спасатели сообщили о том, что в настоящее время здание детского сада было закрыто на ремонт, потому на момент возгорания в нем не оказалось людей и никто не пострадал.

Пожарные уже развернули операцию по тушению возгорания, причина ЧП пока остается неизвестной. Отмечается, что причины пожара станут известны после того, как будет ликвидировано возгорание.