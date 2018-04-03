В больнице Анапы скончалась девочка после двухнедельной комы

Страшная трагедия произошла в курортном городе Анапе, Краснодарского края. Сообщается, что мама вместе ребёнком приехали на отдых в Анапу из Мурманска. 8 июля при купании девочка началась захлёбываться водой и тонуть, мать вытащила малышку из воды и немедленно позвонила в скорую помощь.

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. У девочки обнаружили сильный отёк головного мозга, к тому же ребёнок страдал сердечной недостаточностью. На протяжении двух недель врачи прилагали все усилия для спасения пострадавшего ребёнка, однако, вытащить малышку из комы не удалось. Сегодня стало известно, что 20 июня девочка ушла из жизни. Местные правоохранительные органы начали детальное расследование обстоятельств гибели ребёнка. Известно, что 8 июля было запрещено купаться в Чёрном море из-за низкой температуры. В первую очередь запрет касался детей. В соответствии с законом купаться в воде температурой ниже 18 градусов не рекомендуется, а в тот день температура в море колебалась от 10 до 13 градусов.