В Ростовской области от удара током погиб комбайнер

Трагедия произошла в селе Марфинка сегодня утром. Мужчина решил самостоятельно устранить поломку в машине, но скончался от удара током.

Сообщается, что житель Ростовской области работал на комбайне в поле. Внезапно он обнаружил поломку в устройстве – машина перестала работать, механизм вышел из строя. Он осмотрел комбайн и выяснил, что причина неполадки несерьезная. Мужчина подумал, что вполне сможет устранить ее самостоятельно. Хотя, по словам свидетелей, возможность вызвать автомеханика имелась.

Комбайнер получил электрический разряд в процессе приварки детали электросварочным аппаратом. Удар был очень сильный, поэтому мужчина не дождался приезда скорой помощи, которую вызвал его напарник, обнаруживший пострадавшего. На момент вызова медиков комбайнер еще был жив. Сообщается, что скорее всего трагедия произошла из-за того, что работник прикоснулся к оголенному проводу.

Прибывшая бригада врачей делала все возможное, но вернуть к жизни мужчину так и не удалось.

Ток нередко становится причиной гибели людей. Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле мальчик умер из-за электрического разряда. Он остался дома без присмотра взрослых. В процессе игры ребенок случайно зацепил металлическую конструкцию, которая была под высоким напряжением. Удар током был настолько сильным, что мальчик скончался на месте.