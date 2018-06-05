В Италии мальчика убили и растворили в кислоте

В Италии суд постановил, что государство обязано выплатить два миллиона семье, в котором от рук членов мафии умер мальчик.

Трагедия произошла в Италии целых 25 лет назад. Тогда в ноябре 1993 года члены мафии похитили 12-летнего мальчишку. Так они хотели припугнуть его отца, так как тот раньше состоял в кругу мафии, а после этого решил раскаяться и работать со следствием. В правоохранительные органы тогда обратилась мать мальчика. Однако прошло больше года и мальчика убили в плену, а тело его растворили в кислоте.

Прошло 25 лет с момента трагедии, и суд постановил, что семье, в которой произошла трагедия, будет выплачена компенсация. Вот только имущество многих членов мафии уже конфисковали. По этой причине семья получит только 2 миллиона от специального фонда, который помогает жертвам мафии.

Судья на слушанье заявил, что в подобных историях нарушалось право ребенка на здоровую окружающую среду. Также он отметил, что это противоречит правам человека.