В Тюмени парализованную собаку выбросили на помойку в мешке

Отмечается, что случайные прохожие обратили внимание на жалобный писк, исходящий от помойки. После того, как мужчина разрезал мешок, он увидел пса с парализованными лапами.

Как стало известно, в Тюмени на помойку выбросили больную собаку, которая, видимо, надоела своим хозяевам. У животного были парализованы задние лапы, его поместили в мешок и оставили на помойке, и неизвестно, что бы произошло с собакой, если бы ее не заметили прохожие.

Как рассказал очевидец, он услышал странный писк, исходящий от помойки, потому решил проверить, что там происходит. Писк раздавался из мешка, потому мужчина его разрезал и сразу же увидел больного пса. Животное сразу же накормили и напоили, а затем вызвали зоозащитников.

Несмотря на то, что волонтеры постарались вылечить пса, он все же умер, так как был довольно старым. Пользователи соцсетей возмутились таким отношением к животному, отметив, что даже если друзья стали старыми, это не повод выбрасывать их на помойку.