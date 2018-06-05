В Москве мужчина трижды изнасиловал школьницу

В столице России в правоохранительные органы обратился отец потерпевшей. Он заявил о том, что ее дочь была изнасилована.

Согласно информации следствия, житель Питера, который стал главным подозреваемым по делу, трижды имел половую связь с 15-летней девочкой. К слову, весь процесс был против ее на то согласия. Сам инцидент произошел на съемной квартире, где проживал преступник. Именно по адресу сотрудники полиции нашли его и задержали.

Сейчас 44-летний обвиняемый взят под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование, а также возбудили уголовное дело касательно интимной близости с несовершеннолетней.

Напомним, что не так давно в Питере женщина заявила сотрудникам полиции, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали сверстники. Когда правоохранительные органы стали проверять главных подозреваемых, то оказалось, что один из них уже пребывает за решеткой за угон автомобиля, а второй – проходит лечение в психиатрической клинике.