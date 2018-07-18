Жители Североуральска организовывают митинг из-за подачи опасной воды

Местные жители Североуральска, Свердловской области, собираются провести митинг. Несение осталось без водоснабжения 16 июля, в результате аварии на реке Калья. Через 3 дня подачу воды возобновило, однако, на сегодняшнее утро мутность воды превышает норму в 3,5 раза, то есть её использование крайне опасно.

Власти города не могут дать гарантии, что авария с источником воды не повторится. В связи с этим горожане планируют провести общественное мероприятие 4 августа. Организаторы сообщают о 200 участников. Главная цель мероприятия - показать проблемы местной администрации, обратить внимание, что коммунальные службы не готовы к аварийным ситуациям. Горожане просят правительство города продумать варианты запасного водопровода. Мэрия заверяет, что сейчас в городе нет проблем с питьевой водой. В центр города регулярно привозят резервуары с водой, и любой житель может взять необходимое количество, а граждане, имеющие личный транспорт ездят на ближайшие родники. В начале инцидента местным жителям выдавали по два литра воды, при этом записывали паспортные данные.