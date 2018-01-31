Адвокат, опубликовавшая видео с пытками в колонии, покинула Россию

Адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в колонии, уехала из России. Причиной этого стало опасение за безопасность семьи женщины.



Ирина Бирюкова выступила правозащитницей Евгения Макарова, избитого в ярославской колонии №1. Видео, демонстрирующее пытки заключенного сотрудниками организации, появилось в Сети 20 июля. После размещения ролика в адрес адвоката посыпались угрозы со стороны представителей исправительного учреждения. В связи с этим Ирина Бирюкова была вынуждена уехать из страны.

По словам адвоката, её подзащитный является принципиальным человеком, часто отстаивающим свои права и законы. В результате этого мужчина и стал жертвой избиения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Шестеро подозреваемых задержаны сотрудниками СК.