Полиция знала о подозрительном мужчине из Серпухова, убившем девочку, но не предприняла меры

Другая жительница города рассказала, что ее знакомая, которая живет в соседнем доме рядом с тем местом, где случилось похищение, неоднократно обращалась в полицию с просьбой найти мужчину, который следит за детьми, но те не обращали внимания.

В сети не прекращают обсуждать трагический случай, который связан с семьей из Московской области. Ранее сообщалось, что в городе Серпухов нашли сумку с трупом пятилетней девочки. Она являлась дочерью мигрантов из Таджикистана, которые проживали в России уже некоторое время.

Как оказалось, местная полиция знала о подозрительном мужчине , предположительно убившем девочку, но не предприняла меры. К сотрудникам обращалась другая горожанка, тоже мать, которая замечала, что какой-то незнакомый мужчина регулярно наблюдал за детьми на площадке для игр и при этом странно себя вел.

Напомним, в правоохранительных органах подтвердили, что задержали подозреваемого по совершению убийства малолетней девочки. Ему 27 лет, и он проживает недалеко от детской площадки. Предположительно, у него имеются психологические проблемы. Известно также, что на теле погибшей нашли следы сексуального насилия.