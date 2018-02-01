В Кузбассе отец посадил маленького ребенка за руль на оживленной трассе

Утренние события сегодняшнего дня шокировали кузбасских автомобилистов. Один из водителей посадил управлять внедорожником своего маленького сына.

В последнее время участились жалобы в той или иной области на поведение безответственных родителей. Не обошла эта «эпидемия» и Кузбасс. Первый рабочий день выдался для автомобилистов особенно тяжелым. Ведь на дорогах появился лихач, который заставил их понервничать.

Многие жители наблюдали странную картину. Внедорожник марки Honda выбрал опасную езду на оживленной дороге. Машина то резко тормозила, то, наоборот, стремительно шла на обгон.

Некоторые автолюбители, поравнявшись с лихачом, испытали настоящий шок. За рулем автомобиля был ребенок. Ему на вид было всего около 13 лет. А рядом на пассажирском месте сидел отец мальчика. Очевидцы заявляют, водитель решил дать своему сыну попрактиковаться на дороге. Вот только трасса оживленная в разгар рабочей недели, и такой эксперимент мог закончиться очень трагично.

Некоторые свидетели решили снять происходящее на мобильный телефон. Именно так об инциденте узнали в сети: видеозапись просто взорвала интернет. Владелец Honda, когда увидел, что его снимают, моментально вернулся на место водителя и нормализовал ситуацию на дороге.

Напомним, ранее сообщалось о еще одном случае безответственности родителей. Накануне в Ростове-на-Дону женщина оставила машину на дороге с маленьким ребенком внутри. Маленький мальчик очень скоро вышел из автомобиля на оживленную трассу и чуть не попал под колеса движущей машины, но водитель вовремя заметил малыша.