В Калужской области усыпили взбесившуюся кошку

Сразу же после смерти животного был проведен ряд анализов, которые показали, что кошка была заражена бешенством. Всех животных, которые были в контакте с кошкой, отправили в изолятор.

Как стало известно, в Боровской районе Калужской области обнаружили кошку, которая была заражена бешенством. Отмечается, что животное внезапно взбесилось, хозяева не могли понять, что произошло, потому отправились с питомцем в ветеринарную клинику, где кошку и усыпили. Сразу же после смерти животного был проведен ряд анализов, которые показали, что кошка была заражена бешенством.

Ветеринары приняли решение изолировать всех животных, которые контактировали с зараженной кошкой. Отмечается, что на этой территории намерены ввести карантин, а ко всем хозяевам обратились с просьбой привить своих животных от бешенства.