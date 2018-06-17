В Берлине подожгли двоих бездомных

В ночь на 23 июля неизвестные подожгли двух бездомных мужчин. Пострадавшие получили серьезные ожоги, в связи с чем были госпитализированы.



Инцидент произошел на одной из железнодорожных станций в Берлине. Группа злоумышленников облила двоих мужчин горючей жидкостью иподожгла их. Однако сотрудники привокзального кафетерия потушили горящих с помощью огнетушителей.

Позже выяснилось, что пострадавшими оказались двое мужчин без определенного места жительства возрастом 47 и 62 лет. По данным очевидцев, злоумышленники сразу скрылись с места преступления.

Берлинские полицейские возбудили уголовное дело по факту происшествия. Мотивы и обстоятельства преступления пока не известны.

Напомним, что подобный случай произошел в городском метро два года назад. Правонарушители были осуждены к трем годам лишения свободы.