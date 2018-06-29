В Ленобласти жестоко убили пожилого инвалида

В Ленобласти сотрудники правоохранительных органов нашли труп 71-летнего мужчины. Сообщается, что он был инвалидом первой группы.

Согласно информации правоохранительных органов, главным подозреваемым является 34-летний местный житель. Отмечается, что в день происшествия молодой мужчина был в гостях у пострадавшего пенсионера. В доме они выпивали алкогольные напитки. Скорее всего, произошел конфликт, из-за чего вследствие 34-летний гость жестоко избил пенсионера-инвалида, применяя также нож, а также он добил хозяина дома гантелей.

После того, как пенсионер скончался на месте преступления, убийца решил замести свои следы. По этой причине он просто сжег дом и скрылся с места происшествия. Когда мужчину задержали сотрудники полиции, то оказалось, что он причастен к еще одному убийству. Это случилось, когда он выпивал со своим товарищем. Они повздорили, после чело подозреваемый избил его и ударил обухом топора в области головы. Труп вскоре нашли.

Оказалось, что задержанный уже был судим ранее. Теперь ему выдвинули обвинения в двух убийствах.