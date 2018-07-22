Три человека скончались после взрыва на судоремонтном заводе под Волгоградом

Происшествие случилось ранним утром в понедельник, 23 июля. СМИ отмечают, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако точное их число не сообщается.

Как стало известно, во время ремонта баржи на судоремонтном заводе, который находится под Волгоградом, произошел страшный взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента скончались три человека, которые участвовали в ремонте баржи, а также еще несколько человек пострадали.

В настоящий момент по факту происшествия ведется расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Следователи уже отправились на место происшествия, выясняются все обстоятельства страшного инцидента.