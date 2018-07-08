Тело убитой девочки в брошенной сумке обнаружили в Московской области

22 июля жительница города Серпухов заявила о пропаже пятилетней дочери, а уже на следующий день, 23 июля, следователи фиксировали обнаружение трупа погибшей.

Сотрудники СУ Следственного Комитета Российской Федерации по Московской области сообщают о случае, в ходе которого на территории города Серпухов в брошенной сумке обнаружили тело убитой пятилетней девочки. Согласно данным, которые они предоставляют, в воскресенье она была объявлена в розыск, к поискам подключился отряд волонтеров "Лиза Алерт".

В ходе операции среди местных жителей были распространены листовки с фотографией погибшей. Таким образом один из них опознал труп. Он нашел подозрительную спортивную сумку и заглянул в нее. После он сообщил в полицию, о том, что и где увидел.

По информации следователей, на теле девочки обнаружили следы насильственной смерти. По этой причине делу присвоен статус уголовного.