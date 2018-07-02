В центре Новосибирска из-за провалившегося асфальта иномарка ушла под землю

Об инциденте передали информацию в СМИ сотрудники эвакуационной службы "АСТ-54", которые доставали машину Honda CR-V из-под земли. Она была припаркована возле дома номер три по улице Октябрьская.

Сотрудники Главного управления МЧС по Новосибирской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре иномарка Honda ушла под землю из-за провалившегося асфальта. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован утром в понедельник, 23 июля.

Владелец автомобиля вышел утром из своего дома, чтобы отправиться на работу на своем автомобиле. Подойдя к месту, где его оставил, он обнаружил, что асфальт под ним провалился, и иномарка более чем на половину ушла под землю. После на месте появились коммунальщики, которые оградили место аварии, однако их и обвинили в случившемся.

В сети произошло обсуждение случая. Жители Новосибирска отметили, что на асфальте видны следы от того, что раньше его резали. "Как обычно коммунальщики копались", - делают выводы они. Также некоторые выразили опасения насчет того, что однажды то же самое может приключиться и с их автомобилями.