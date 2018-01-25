В Мурманске эксгибиционист бродил возле школы

Неизвестный в течение прошлой недели демонстрировал детородный орган прохожим, разгуливая возле школы. В настоящее время мужчина задержан.

Местные жители на прошлой неделе увидели эксгибициониста, гулявшего недалеко от территории учебного заведения. Изначально они заметили только мужчину, который находился рядом со школой №51 и выпивал алкогольные напитки. Чуть позднее горожане стали свидетелями того, как незнакомец справляет нужду. Но при этом ему зачем-то понадобилось снять себя практически всю одежду. Мурманцы проявили бдительность, не став дожидаться дальнейшего развития событий, и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Представители полиции, по словам очевидцев, оперативно прибыли на место случившегося и быстро нашли мужчину. Помощь сотрудникам оказали родители одного из учеников, которым удалось сделать снимок незнакомца. По фотографии полицейские обнаружили нарушителя практически сразу.

Сейчас неизвестный задержан и отправлен в местное отделение охраны порядка для выяснения обстоятельств его странного поведения.

Время от времени появляются сообщения от граждан, что в их городе возникают неадекватные личности, демонстрирующие детородные органы окружающим. Так, ранее сообщалось, что в Мурманске эксгибиционист приставал к подросткам на улице Тарана. А 4 года назад показывающему окружающим свои половые органы мужчине дали 4 года тюрьмы