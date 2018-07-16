В крупном ДТП на Кубе пострадало 40 человек

Вечером в минувшее воскресенье крупная авария произошла в провинции Санкти-Спиритус. Уже сообщается о 40 пострадавших. Спасательные операции еще не закончены.

На загородной трассе Кубы вчера случилось масштабное ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус и грузовик. По предварительным сведениям, водитель общественного транспорта уснул за рулем, вследствие чего не удалось избежать сильного столкновения с КамАЗом. Автомобили получили очень серьезные повреждения. Очевидцы сообщают, что машины «просто смяло в лепешку».

Предположительно, сотрудники полиции считают виновным управлявшего автобусом, поскольку он перестал контролировать ситуацию на дороге и не справился с управлением транспортным средством.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и других спецслужб. Количество пострадавших постоянно увеличивается. Иные обстоятельства аварии устанавливаются.

Все пострадавшие были госпитализированы. Они доставлены в медицинские учреждения Кубы. В настоящее время им оказывается помощь врачей. Сведений об их состоянии пока нет.

Напомним, это не первое крупное ДТП на Кубе. Ранее сообщалось, что между кубинскими провинциями Лас-Тунас и Камагуэй в результате столкновения двух грузовиков пострадали около 30 человек, получив травмы различной степени тяжести.