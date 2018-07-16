На Камчатке застрелили разоряющих могилы медведей

Отмечается, что медведи разоряют могилы на кладбище, неподалеку от города Елизово. Охотникам пришлось застрелить разрушителей.

Как стало известно, на Камчатке уже несколько дней медведи приходят на кладбище и разоряют захоронения, которые были сделаны прошлой зимой или весной. Местные жители сообщают о том, что медведям удалось разрыть могилы только потому, что они были недостаточно глубокими и, вероятно, подрядчики просто не захотели копать, как положено. Отмечается, что если бы подрядчики нормально выполнили свою работу, то медведи не докопались до гробов.

Охотникам пришлось застрелить медведей, которые практически каждый день приходили на кладбище, нарушать покой погибших людей. Власти решили разобраться в произошедшем, а также выяснить, кто проводил захоронения. Администрация города намерена обязать подрядчиков восстановить могилы.

Охотники сообщают, что рядом с кладбищем был замечен еще один медведь, они будут следить за его поведением.