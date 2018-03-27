Перевернувшаяся моторная лодка с пассажирами на реке в Якутии попала на видео

Несколько жителей республики Саха сели в лодку, после чего начали отплывать от берега. Когда они удалились уже достаточно давно, то автор ролика заметил, как судно с ними перевернулось.

Источник в СМИ сообщает о случае, в ходе которого в Якутии перевернувшаяся моторная лодка с пассажирами попала на видео. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован на реке Лена. На борту находились хозяин лодки и двое его пассажиров. К сожалению, источник не сообщает, удалось ли всем им выплыть собственными усилиями.

Автором видео, которое появилось в сети, скорее всего, является знакомый владельца моторной лодки. В самом начале он говорит: "Андрюша поплыл". Он также заснял весь их путь, как нос судна начал все больше подниматься, а после оно просто опрокинулось в обратную сторону. После того, как это происходит, автор ролика нецензурно выражается.