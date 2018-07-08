В Астраханской области арестован мужчина, виновный в смерти троих детей

В Астраханской области задержали мужчину, виновного в смерти троих детей. Известно, что трагедия произошла вчера вечером около села Калинино. Мужчина 1991 года рождения украл или как он сам заявил «взял взаймы у знакомого» лодку, для того чтобы перевести местных детей на другой берег реки Бузан. Дети планировали искупаться.

При резком манёвре все ребята очутились в воде. Шестерых детей из девяти удалось спасти. Местные жители хотели помочь тонувшим, но место трагедии оказалось очень далеко от берега, из-за чего очевидцы не успели доплыть. Мальчику по имени Даин и ещё нескольким детям удалось выбраться на берег самостоятельно. Известно, что дети были возрастом семь, десять и четырнадцать лет. Тело одного ребёнка нашли, тела двух других унесло течением. Сейчас продолжаются поисковые работы. Родителями погибших детей пытаются помочь психологи. Специалисты предполагают, что виновнику трагедию вынесут обвинение по статье, предусматриваемой наказание за причинение смерти по неосторожности. Отягчающим обстоятельством может стать то, что мужчину подозревают в наркотическом опьянении на момент трагедии.