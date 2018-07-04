В результате стрельбы в Торонто пострадали не менее 9 человек

Инцидент произошел сегодня утром в столице Канады. Пока сообщается, что не менее 9 человек получили ранения.

Стрельба была открыта в Торонто сегодня в 5:00 по московскому времени в городском районе Гриктаун. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в восточной части города. Свидетели сразу же вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что злоумышленник продолжил стрельбу по полицейским, когда они прибыли на место происшествия. Пока есть информация о 9 пострадавших в результате хаотичных действий неизвестного.

На месте случившегося продолжают работу представители правоохранительных органов и других спецслужб. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Пострадавших пришлось госпитализировать. Они доставлены в больничные учреждения Канады. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Сведений о состоянии раненных пока нет. Известно, что среди них есть 9-летний ребенок.

Имя нападавшего и другие подробности стрельбы сотрудники полиции пока не сообщают. Некоторые местные СМИ сообщают, что злоумышленник был обезврежен представителями правоохранительных органов. По словам очевидцев, выстрелов было слышно много, примерно от 10 до 15.

Стрельба в Торонто – явление нередкое. Напомним, прошлым летом в результате открытого огня в столице Канады пострадали два человека. Сообщалось, что стрельба началась в отеле. Неизвестный мужчина открыл огонь на 9 этаже. О дальнейшей судьбе пострадавших в СМИ информация не поступала.