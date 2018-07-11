Новый закон освободит из тюрем тысячи российских заключенных

Согласно новому закону Российской Федерации для 100 тысяч заключённых пересмотрят срок заключения. Власти РФ приняли федеральный закон, согласно которому учитываются дни, проведённые в следственном изоляторе. Так один проведённый день в следственном изоляторе теперь равен полутора дням в колонии.

Срок заключения пересмотрят для 100 тысяч осуждённых, но не все из них в тот же час выйдут на свободу. Для многих уменьшат срок. По предварительным подсчётом, сразу освободят 14 тысяч заключенных. Об этом заявил глава службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Он добавил, что сейчас под стражей находится около 478 тысяч. Известны случаи, когда обвиняемые ожидали суда по несколько лет в СИЗО, теперь проведённое время отнимут от общего срока. Для пересмотра время отбывания наказания заключённому необходимо обратиться с ходатайством в суд, однако, если осуждённый этого не сделает, то за него все расчёты проведут сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.