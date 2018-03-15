В Подмосковье сиделка разбила вазу об голову 84-летнего пенсионера, мужчина в коме

Отмечается, что в настоящий момент пенсионер находится в коме, а сиделка на скамье подсудимых. Причины произошедшего до сих пор выясняются.

Как стало известно, 2 июля в Подмосковье произошел страшный инцидент, который привел к жестокому обращению с пенсионером. Так, 84-летний мужчина уже давно болел и лежал дома в закрытом военном городе Чехов-2. Родственники больного не могли сами ухаживать за пенсионером, потому наняли 46-летнюю сиделку.

В какой-то момент ей надоело следить за лежащим 84-летним мужчиной, о чем она ему и сообщила. На этой почве между ними разгорелся скандал и сиделка, разозлившись, схватилась за вазу. Она разбила ее об голову пенсионера, часть которой оказалась счесана, теперь пострадавший пребывает в коме.

По факту произошедшего ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства инцидента. Сиделка была арестована, сейчас она находится в СИЗО и ожидает решения по факту случившегося.