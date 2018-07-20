В "Роскосмосе" официально подтвердили данные об аресте 74-летнего ученого ЦНИИмаша Кудрявцева

Отмечается, что помимо Кудрявцева, сотрудники ФСБ проводят следственные действия еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаша. Точное число сотрудников, с котороми работают следователи, не сообщается.

В пресс-службе "Роскосмоса" официально подтвердили то, что был арестован 74-летний ученый ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, которого подозревают в государственной измене. Его арестовали сразу же после обыском ФСБ в ЦНИИмаша и Объединенной ракетно-космической корпорации. Тогда же из зданий начали выводить часть сотрудников и увозить в полицию, где с ними ведутся все необходимые следственные действия. В пресс-службе не смогли назвать точное число сотрудников, с которыми беседуют следователи.

Отмечается, что ФСБ нагрянула в ЦНИИмаш по делу о возможной передаче западным спецслужбам секретные сведения о разработке новейшего российского гиперзвукового оружия.