На Кубани ищут мужчину, который насиловал женщину 5 часов

На Кубани женщина стала жертвой изнасилования. Надругательства незнакомца длились 5 часов, вырваться пострадавшей не удалось.

Согласно информации правоохранительных органов, происшествие случилось в ночь с 21 на 22 июля. В полицию обратилась женщина. Она заявила, что ночью на нее напал мужчина. Она старалась вырваться, однако это ей не удалось. На лице маньяка остались царапины от ее ногтей, а на левом плече есть укус, который тоже в целях самозащиты нанесла женщина. Насиловал неизвестный пострадавшую в течении 5 часов.

Теперь правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину. Согласно заявлению потерпевшей, внешность у мужчины была славянская, а рост примерно 170 сантиметров. Глаза и волосы были темных цветов. В момент происшествия на лице была также легкая щетина.

Одет маньяк был в темные цвета: по словам женщины, на преступнике были джинсы, футболка и кроссовки. Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-либо о местонахождении правонарушителя, обратиться в ближайшее отделение или по телефону 2-05-05, либо 8-928-667-86-67.