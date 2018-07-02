Гроза "убила" самый старый дуб в Петербурге

Отмечается, что самый старый дуб рос в поселке Лисий Нос. На момент происшествия рядом с деревом не было людей, в результате чего никто не пострадал.

Как стало известно, в субботу, 21 июля, в Петербурге разгулялась непогода, сверкали молнии и гремела гроза, сильный ветер начал ломать ветки и валить деревья. В результате стихии пострадал и самый старый дуб Петербурга, который рос в поселке Лисий Нос. В заповеднике "Северное побережье Невской губы" рассказали о том, что дерево смогло пережить немало гроз, однако последняя оказалась для него "смертельной".

Отмечается, что черешчатый дуб в Петербурге был известен всем жителям города своими размерами и величием. В высоту дерево достигало 21 метр, а диаметр его ствола составлял 1,5 метра.

СМИ сообщают, что в момент, когда гроза "убила" дуб и он рухнул, поломавшись прямо у земли, рядом не было людей, потому в результате происшествия никто не пострадал.