В США инструктор по борьбе переспала с 13-летней девочкой

В США инструктор по борьбе вступила в интимные отношения со своей 13-летней ученицей. Об этом девочка рассказала школьному психологу.

Сейчас пострадавшей уже 15 лет. Только теперь она решилась признаться в том, что произошло психологу, который работает в ее школе. По словам девочки, все началось тогда, когда ей было всего 13 лет. Тогда ее инструктор по борьбе устраивала ей свидания, а также после этого у них были страстные поцелуи. В какой-то период их отношения перешли на другую стадию.

Женщина пришла в дом бабушки школьницы и там переспала с ней. Секс случался у них не один раз. Сама девочка рассказала своему школьному психологу, что секса она не хотела, но желания грубо отказывать 24-летней женщине у нее не было.

Преступницу задержали. Правоохранительные органы выдвинули женщине обвинения по статье «домогательства к лицу, не достигшему совершеннолетия» и «сексуальное насилие над ребенком. На допросе у сотрудников полиции задержанная подтвердила, что она действительно вступала в интимную близость с 13-летней девочкой.