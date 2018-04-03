«У него живот был разорван»: на Ставрополье мужчину сбили насмерть

На Ставрополье произошло страшное ДТП. Свидетели успели поделиться подробностями с места событий.

Трагедия произошла в вечернее время. На улице было достаточно темно. Пострадавший решил просто перебежать дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Нарушение правил безопасности закончилось для него печально: мужчину сбил премиальный Mercedes, который, вероятно, ехал на большой скорости. Водитель превысил скорость, а мужчину в темное время просто не заметил и сбил.

Свидетели рассказали, что в этот момент мимо места аварии проезжал автомобиль «реанимационной помощи». По этой причине вызывать никого не нужно было. Медики стали осматривать пострадавшего. Инсайдеры заявляют, что в осмотре он уже точно не нуждался: у него живот был разорван, заявили они. Известно, что мужчина умер на месте происшествия.

Правоохранительные органы разбираются в причинах случившегося. Свидетели предлагают две разные теории: одни считают, что убитый пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, а другие полагают, что водитель сильно превысил скорость.