В Петербурге 15-летнюю девочку изнасиловали сверстники

В Петербурге в правоохранительные органы обратилась женщина, утверждающая, что над ее дочерью надругались.

Сотрудники полиции выяснили, что пострадавшей девочке 15 лет. Таков же возраст главных подозреваемых. Согласно заявлению матери потерпевшей, происшествие случилось еще в мае в одной из квартир в районе Парголово.

Правоохранительные органы обнаружили двоих подростков, которые подозреваются в изнасиловании по этому делу. Оказалось, что один из парней уже находится в изоляторе из-за того, что обвиняется в угоне чужого автомобиля, а второй преступник находится на лечении в психиатрической клинике.

Сотрудники полиции продолжают выяснять детали произошедшего.

Напомним, что недавно в Омске несовершеннолетние девушки изнасиловали сверстницу лейкой. Беременная девушка 17 лет обратилась за помощью к новой избраннице отца своего ребенка, так как парень малыша не принял. Новоиспеченная соперница не стала сочувствовать. Беременная девушка угрожать, после чего вместе с подругами пробралась в дом пострадавшей.

Там они избили девушку, побрили наголо и изнасиловали ее лейкой с кипятком. Пострадавшая смогла вызвать «скорую помощь». Врачи заявили, что она больше не сможет иметь детей. Знакомые девушки говорили, что после этой истории она стала напуганной и подавленной, а также ходит все время в платке. К слову, ее парень ушел к своей беременной бывшей, из-за которой она так пострадала.