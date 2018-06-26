Витебск напомнил фильм ужасов: город атаковали армады насекомых

Жуткое явление сегодня ночью пришлось пережить жителям белорусского города. Местные жители успели даже снять на камеру, как их город атакуют мотыльки.

Тучи насекомых буквально заполонили собой весь город. Рассмотреть масштаб развернувшегося действия можно было около фонарей, где их было особенно много, поскольку мотыльки слетались на свет.

Свидетели рассказывают, что это был массовый вылет мотыльков-поденок. Они начали свой путь от Двины и направились в район Кировского моста. Насекомые не просто пугали своим количеством, они стучали в окна жителям Витебска, формировались в черные тучи. А шум крыльев из-за огромного сосредоточения мотыльков в одном месте тоже оставлял неприятные впечатления. Очевидцы уверяют, что насекомых было настолько много, что с трудом удавалось рассмотреть окружающую обстановку. Некоторые даже начали сравнивать происходящее в городе с известными фильмами ужасов.

Зрелище поразило многих. Социальные сети взрываются от количество фотографий и видеозаписей из разных концов города.

Напомним, это не первое нашествие насекомых на города этим летом. Ранее сообщалось, что в Приморье пчелы атаковали ЗАГС, не давая гражданам заключить брак. На помощь пришел оказавшийся неподалеку пчеловод. Как выяснилось, пчел приманили к учреждению специальным веществом. Кто и зачем организовал такую странную выходку, осталось неизвестным.