В Кирове пьяная женщина разделась на кладбище и уснула рядом с дочерью

Отмечается, что гуляющая по кладбищу маленькая девочка напугала случайных прохожих, потому они решили вызвать полицию. Оказалось, что школьница просто не смогла разбудить свою пьяную мать, спящую на могильной плите.

На днях в Кирове произошло довольно странное происшествие, которое шокировало не только общественность, но и сотрудников полиции. Так, в один из теплы дней жительница города решила прогуляться со своей девятилетней дочерью и прихватила с собой спиртные напитки. Почему-то женщина с дочерью забрела на Новомакарьевское кладбище.

Уже там мать решила отдохнуть, выпила свое пиво, а затем, прямо на глазах у дочери, полностью разделась и уснула на могильной плите, оставив дочь. Девочка некоторое время сидела рядом со спящей матерью, потом попыталась ее разбудить, но ничего не вышло. Тогда школьница решила прогуляться между могилами, гуляла она практически шесть часов, чем напугала случайных прохожих.

Они вызвали сотрудников полиции, которым потом удалось отыскать и разбудить мать девочки. Женщину привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 500 рублей.