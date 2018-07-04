«В России есть рабы»: Исследователи Walk Free Foundation опубликовали список стран, в которых до сих пор существуют рабы

Кажется, что времена рабовладения давно в прошлом, но с этим не согласны эксперты международной организации по защите прав человека. Walk Free Foundation утверждает, что рабство популярно и в нынешние времена даже в прогрессивных странах, Россия не исключение.

Под «рабством» эксперт понимают любую деятельность, которую выполняет человек, не имея возможности отказаться. Это не значит, что где-то в мире ходит человек в кандалах, исполняя все прихоти господина, хотя и такое не исключено. В современном мире многие люди находятся в оковах, но скорее в моральных. Специалисты отнесли к рабству принуждение: к труду, к сексуальной связи, к брачным узам, насилие. 71% рабов - женщины. Это не удивительно, так как в большинстве стран женщина всё ещё не имеет право на голос. К представительницам прекрасного пола относятся не намного лучше, чем к животным: можно продать, ударить или изнасиловать. В Ряде восточных стран до сих пор оставляют выбор мужа за отцом невесты.

По всему миру людей, которые являются рабами, хоть это слово не звучит в их адрес, насчитывается около 4 миллионов. Лидером среди стран узурпаторов является Северная Корея (около 25 миллионов рабов). Далее в списке идут Африка, Азия и Тихоокеанский регион. Россия заняла 64 место, по мнению специалистов на территории РФ проживает 794 тысяч людей, подверженных рабству. Также из-за территориальных размеров Россия вошла в 10 государств, которые составляют 60% количества всех рабов мира.

Сообщается, что согласно исследованию, в РФ выявлены все виды рабства. При исследовании брались во внимания данные с 167 стран.