В Иране произошло три крупных землетрясения

На юго-западе Ирана произошли три землетрясения, мощность которых по шкале Рихтера практически достигла 6 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаги подземных сдвигов и толчков находится в районе 76 км к западу от города Керманшах. Глубина эпицентра находится примерно на расстоянии свыше 10 км от поверхности Земли.

Первые движения в земной коре были зафиксированы еще утром около 8:00 по московскому времени. Тогда по шкале Рихтера землетрясение показало мощность, равную примерно 4,7 баллов. Однако повторный толчок оказался сильнее. Эксперты сообщили, что следующее землетрясение достигло отметки уже в 5,7 баллов. Глубина первых движений в земной коре составила 22 км и 8 км соответственно.

Информации о пострадавших пока не сообщается. Однако в области наиболее сильных подземных сдвигом были направлены группы спасателей. Власти и сейсмологи убеждают граждан проявлять осторожность при передвижениях по населенным пунктам, находящимся в непосредственной близости от очагов катаклизмов. В настоящее время опасность повторных толчков сохраняется.

Иран часто терпит серьезные последствия от стихийных катаклизмов. Напомним, минувшей осенью в ноябре произошло мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака. В общей сложности, оно унесло жизни 200 человек. Провинции стран получили масштабные разрушения, которые ликвидировали спасательные службы в течение нескольких месяцев.