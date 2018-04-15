В Индонезии изнасилованную братом девочку отправили в тюрьму

Отмечается, что в стране запрещено на законодательном уровне искусственное прерывание беременности, потому школьница отправилась в тюрьму. На аборт девочку уговорила мать, так как ей было стыдно за свою дочь.

Как стало известно, в начале июня жители Индонезии на одной из плантаций обнаружили тело ребенка. Об этом сразу же сообщили полиции, во время расследования правоохранителям удалось установить личность матери. Во время допроса 15-летняя девочка призналась, что ее изнасиловал родной брат и она забеременела. Опасаясь стыда, мать уговорила школьницу сделать аборт, а ребенка похоронить. Теперь девочке придется провести в тюрьме шесть месяцев, так как в Индонезии запрещено искусственное прерывание беременности.

Сам 18-летний брат во время допроса признался, что с 2017 года принуждал сестру к интиму и даже угрожал ей убийством. Родители подростков отмечают, что ни о какой связи между детьми не знали. 18-летнего парня отправили в тюрьму на два года, кроме того, брат и сестра пройдут курсы профессиональной подготовки в подростковом институте реабилитации.