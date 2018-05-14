В Казахстане от потери крови скончался игрок КВН

Близкие друзья Данияра Алимбаева сообщают, что убийство произошло в городе Актау. В полчетвертого утра, возле одного из местных баров состоялась потасовка, в которой Диляр не принимал участие.

Мужчина стоял неподалёку от места, где происходила драка и не вмешивался. Однако в результате хаоса один из участников драки ударил Алимбаева ножом в две ноги. Мужчину доставили в ближайшую больницу, врачи боролись за его жизнь всеми возможными способами, Диляру сделали экстренную операцию, и перевели в реанимационное отделение, но, к сожалению, Данияр Алимбаев скончался от потери крови. Врачи сообщили, что в результате ранения преступник зацепил артерии и вены на одной ноге, из-за чего количество потерянной крови оказалось несовместимо с жизнью.

Сотрудникам полиции удалось выяснить личности преступников, ими оказались трое местных мужчин. На данный момент злоумышленники находятся под следствием.

Данияру Алимбаеву было 32 года, у них с женой растут четверо детей. Ранее Алимбаев был участником казахстанской команды КВН «Актобе».