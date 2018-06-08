Мужчина захватил магазин в Лос-Анджелесе после того как убил свою бабушку

22 июня в Лос-Анджелесе мужчина, возрастом 28 лет, по неизвестным причинам застрелил свою бабушку и неизвестную женщину, ранил молодую девушку, и взял её в качестве заложника. После чего мужчина попытался скрыться с места преступления. Из-за преследования сотрудниками полиции, злоумышленник попал в автомобильную аварию.

После того, как преступник врезался в столб, он выбежал на улицу и захватил ближайший продуктовый магазин. На тот момент в здании находились 40 человек, некоторым из них удалось выбраться из магазина. Раненую двадцатилетнюю девушку доставили в медицинское учреждение, ей оказывают всю необходимую помощь. Магазин был оперативно окружён сотрудниками правоохранительных органов, кроме того, оказывалась поддержка с воздуха. Когда преступник понял, что у него нет шансов выбраться, мужчина вышел и добровольно надел наручники.

Позже мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил, что погибла одна женщина, однако, обстоятельства смерти ему неизвестны. Полиция выясняет, что побудило мужчину так жестоко расправиться со своей родственницей (злоумышленник совершил 7 выстрелов в бабушку).