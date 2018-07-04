В Ростове жителей поразило эпичное сальто Renault Logan

В субботу 21 июля камеры видеонаблюдения на Набережной Ростова зафиксировали странное ДТП. Иномарка ехала по дороге, но неожиданно совершила кувырок, съехав с трассы.

Авария произошла на улице Береговой. Водитель не справился с управлением, из-за чего иномарка перевернулась, вылетев с дороги. По всей видимости, сидевший за рулем хотел совершить обгон автомобиля, идущего впереди. Но дорога на городской набережной очень узкая и совсем не подходит для исполнения различных маневров. Хотя очевидцы утверждают, что в итоге трюк получился отличный.

Водитель врезался в Citroen и, зацепив машину Mazda. После этих столкновений, которые произошли слишком быстро, чтобы что-то разобрать на видео, Renault Logan перевернулся. Сообщается, что никто не пострадал.

Сегодня кадры автомобильного сальто попали в сеть, где обрели широкий размах и обзавелись большим кругом поклонников. Пользователи стали мгновенно комментировать необычное ДТП. Одни предполагали, что это был вовсе не обгон, а водитель мог просто уснуть за рулем. Другие принялись сетовать на то, что такие лихачи на дорогах появляются очень часто. А некоторые отнеслись с сочувствием к владельцам машин, которые получили механические и иные повреждения. И высказал пожелание, чтобы виновные были наказаны, а гражданам возмещен ущерб.