В Санкт-Петербурге на крыше электрички найден мёртвый подросток

Вчера в правоохранительные органы поступил звонок, очевидцы сообщали об экстремали, который катался на крыше электрички. Однако ловить нарушителя не пришлось. Вечером 21 июня тело подростка нашли на Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции ведут расследование. По предварительным данным мальчик возрастом 14 лет, решил заняться популярным у нынешней молодёжи развлечением - путешествием на крыше поездов, вследствие чего получил разряд электрического тока не совместимый с жизнью.

К сожалению, это далеко не первый случай смерти по глупости. За прошлый месяц известно о 15 подобных случаев только в столице. Пять из них закончились летальным исходом. В основном подвергают себя риску дети возрастом от 14 до 17 лет. Этот возраст известен, как переходный. Многие подростки в этот период чересчур импульсивны, пытаются доказать окружающим, и прежде всего себе, чего они стоят. «Поиск себя» и самовыражение это нормально в любом возрасте, однако, оно не обязательно должно ставит под угрозу жизнь человека. Возникает ощущение, что у некоторых молодых людей в поиске адреналина отключается инстинкт самосохранения. Психологи призывают родителей быть особенно внимательными к детям в переходном возрасте, однако, делать это аккуратно, чтобы не спровоцировать очередной акт агрессии.