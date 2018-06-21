Паводок на Амуре обрушил четыре пролета рабочего моста и утопил строительный кран

Отмечается, что в результате инцидента никто из строителей не пострадал, так как вовремя прошла операция по эвакуации. Сейчас строители предпринимают все возможное для того, чтобы устранить все разрушения после паводка.

Как стало известно, во время строительства международного моста через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул строительный кран. Это произошло после того, как в реке внезапно начал подниматься уровень воды и сложилась паводковая ситуация.

Когда уровень воды начал достигать критических отметок, произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста, а также паводок утопил строительный кран, который там находился. Примечательно, что строителей эвакуировали гораздо раньше, чем произошло обрушение, так же увезли рабочие материалы, однако кран забрать не удалось.

Сейчас строители пытаются устранить все разрушения после паводка и после того, как уровень воды снизится, начнется работа по восстановления разрушенных пролетов рабочего моста.