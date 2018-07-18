В Волгоградской области пять человек погибли в результате жуткого ДТП

На трассе Москва - Волгоград в районе города Михайловка сегодня произошла страшная авария. Кроме погибших, есть пострадавшие от столкновения.

Сообщается, что ДТП случилось на 774 километре трассы Р-22 «Каспий». Участниками аварии стали два легковых автомобиля Lada Priora и Lada Granta. Как указали представители полиции, 55-летний мужчина, управлявший Priora, двигался в сторону Волгограда. Внезапно что-то произошло, и он вылетел на встречную полосу, где не избежал лобового столкновения с движущейся Granta, за рулем которой находился 38-летний гражданин.

Удар от столкновения был настолько сильным, что оба водителя скончались на месте. Также погибли пассажиры автомобилей. Все трое – женщины в возрасте 39, 53 и 83 лет. Остался в живых единственный участник аварии – мальчик 13 лет, который ехал в Lada Priora. В настоящий момент он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте аварии работают представители правоохранительных органов и других спецслужб. Причины ДТП и другие обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Напомним, несколько недель назад в Волгоградской области произошло массовое ДТП, в результате которого погибла женщина. Свидетели аварии называют место аварии «проклятым». Здесь регулярно случаются дорожно-транспортные происшествия, в которых гибнут люди. Очевидцы вспомнили около трех случаев, произошедших на этом участке дороги за последний год.