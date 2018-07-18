В Карелии на месте провала в шахте образовалась "смертельно опасная свалка мусора"

Жители Карелии сообщили о том, что в Питкяранте образовалась "смертельно опасная свалка мусора", в результате которой могут пострадать люди. Пользователи соцсетей сообщают, что буквально недавно в опасную расщелину провалилась девочка, но ее удалось вытащить.

Как стало известно, в шахте "Мария" уже давно образовался провал, местные власти никак не реагируют на то, что он несет опасность, его до сих пор не засыпали и не поставили ограждения. Жители уже много раз обращались в администрацию города, однако там ничего не предпринимают для того, чтобы устранить опасность.

Местные жители начали своими силами устранять опасность, засыпая яму всяким хламом, в результате чего провал превратился в свалку мусора. Буквально недавно пользователи уже писали о том, что в образовавшийся провал на месте шахты провалилась маленькая девочка, которая, возможно, хотела помочь выбраться кошке или коту из ямы. Девочку, рискуя собой, вытащил проходящий мимо мужчина, сама малышка не могла выбраться из провала.

Активисты уже в который раз обратились к местным чиновникам для того, чтобы они все-таки предприняли какие-то меры для ликвидации опасного провала.