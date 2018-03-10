В результате взрыва бытового газа в Подмосковье пострадала 13-летняя школьница

Отмечается, что девочка получила повреждение глаз, а 20-летний парень, который находился с ней рядом, был отправлен в больницу с переломами ребер. СМИ сообщают, что в тот момент в доме были еще люди, которые не пострадали.

Как стало известно, в Подмосковье в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего есть пострадавшие. Инцидент случился в воскресенье, 22 июля, в деревне Новогуслево. ЧП случилось ранним утром, на тот момент в доме находились пять человек. СМИ сообщают, что травмы получила 13-летняя школьница и 20-летний парень, у девочки диагностировали повреждение глаз, молодого человека доставили в больницу с переломами ребер.

Остальные три человека, которые также находились в доме, в результате инцидента не пострадали. Ведется проверка по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства ЧП.