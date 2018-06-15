Житель Новосибирска позвал замуж и решил изнасиловать

В Новосибирске поход женщины в магазин за сигаретами закончился не так, как она предполагала.

Согласно информации правоохранительных органов, женщина поздно вечером вышла в магазин, чтобы купить там сигареты. Магазин оказался закрыт и она снова пошла обратно домой. Возле своего подъезда она встретила соседку в компании двух мужчин.

Пострадавшая подошла к своей знакомой и спросила у компании, не найдется ли у них для нее сигареты. В итоге между ними завязалось общение. Один из мужчин стал флиртовать с пострадавшей, даже позвав ее замуж. Когда женщина пошла в подъезд, то ее «жених» отправился за ней, решив ее изнасиловать.

Согласно заявлению потерпевшей, мужчина стал щупать ее тело, при этом приговаривая различные пошлые фразы. «Жених» сильно хватал жертву за кисти рук и ягодицы. Женщине еле удалось вырваться и выбежать, чтобы попросить помощи. Товарищ неудачливого насильника успокоил его и увел.

Пострадавшая сообщила об этом в социальных сетях, а также обратилась за помощью в правоохранительные органы.