От небывалой жары в Японии погибли 13 человек

Японские СМИ сообщают об аномальной жаре, установившейся в государстве. Только в Киото столбик термометра преодолел отметку в 38 градусов. Уже есть погибшие от теплового удара.

В субботу на значительной части страны температура поднялась выше 35 градусов. Оказалось, граждане не были готовы к столь стремительному повышению столбика термометра.

В Киото сообщается о семерых погибших от небывалой жары. Наряду с этим городом есть данные о пострадавших от жаркой погоды из других префекторий. В общей сложности пока речь идет о 13 погибших. Помимо умерших, регулярно поступают сообщения о массовых госпитализациях граждан с подозрением на тепловой удар.

Высокая температура, по заявлению синоптиков, продержится еще несколько дней. Ввиду этого японские власти призывают к осторожности и соблюдению всех мер безопасности, которые смогут уберечь людей от летальных исходов. По возможности специалисты рекомендуют не выходить на улицу и воздержаться от активной деятельности под палящим солнцем.

Нынешнее лето бьет всевозможные температурные рекорды, от которых страдают, прежде всего, люди. Так, ранее сообщалось, что жара разгулялась в Канаде. От высокой температуры в начале июля погибли 6 человек. Власти подтвердили, что именно аномальная жара стала причиной гибели людей. Отмечается, что у всех умерших не был установлен в домах кондиционер.