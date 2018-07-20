Преступники объяснили, почему убили фигуриста Дениса Тена

Напомним, что недавно не стало молодого казахского фигуриста Дениса Тена, которого убили при попытке его ограбить. Виновники уже находятся под стражей.

В тот самый день у молодого спортсмена хотели украсть зеркала с машины. Денис решил напугать преступников и прогнать их, однако получил тяжелые травмы от воров и скончался. Подозреваемых задержали на следующий день. Недавно один из виновников признался в преступлении, теперь сознался и его подельник.

Преступники объяснили сотрудникам полиции, почему убили Дениса Тена. По их словам, они не планировали вредить фигуристу. Убийцам срочно нужны были деньги и для этого они приняли решение украсть у кого-то зеркала с автомобиля. Они признались, что даже не знали, кого ударили ножом. Поняли, что это известный спортсмен только, когда прочитали об этом в Интернете.

К слову, после смерти Дениса Тена режиссер Тимур Бекмамбетов согласился реализовать проект фигуриста, который он запланировал до своей смерти. Речь идет о фильме с необычной историей любви: глухая девушка влюбляется в немого парня. Идея Дениса получала положительные отзывы экспертов, однако снять картину так и не удалось. Теперь этим займется лично Тимур Бекмамбетов в память о фигуристе.