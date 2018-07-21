В Германии произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей

В федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла страшная авария. По предварительным данным погибли 4 человека.

На юго-западе Германии в городе Хайльбронн на шоссе A81 между коммуной Ахорн и городом Боксберг вчера вечером произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей.

Кроме погибших четырех человек, в аварии много пострадавших. Граждане получили травмы различной степени тяжести. Все они при помощи вертолетов спасательной службы доставлены в больничные учреждения Германии для оказания необходимой медицинской помощи.

О причинах ДТП пока не сообщается. Предположительно всему виной плохие погодные условия. Во время инцидент шел сильный дождь.

На месте аварии работают представители правоохранительных органов и сотрудники иных спецслужб. В настоящее время причины аварии и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ввиду неблагоприятных метеоусловий и, как следствие, нестабильных ситуаций на дорогах власти призывают автомобилистов соблюдать осторожность при выезде на городские дороги, не нарушать правила дорожного движения. Сотрудники полиции призывают не рисковать и не создавать ситуаций, которые могут привести к авариям.

Ранее сообщалось, что в начале лета Германия уже была местом крупной аварии. Участниками стали автобус, в котором ехали дети, и машина скорой помощи. Тогда пострадали больше 50 человек. При эвакуации пришлось задействовать вертолет.